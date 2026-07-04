ODI Series Bangladesh vs Ireland, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series Bangladesh vs Ireland, Women

Delany, Laura

Ireland

Alam, Jahanara

Bangladesh

Moni, Ritu

Bangladesh

Hoque, Fargana

Bangladesh

Akhter Supta, Sharmin

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Khatun, Murshida

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Maghla, Shanjida Akther

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Lewis, Gaby

Ireland

Khan, Rabeya

Bangladesh

Khatun, Sultana

Bangladesh

Prendergast, Orla

Ireland

Coulter Reilly, Christina

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Dalzell, Alana

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Forbes, Sarah

Ireland

Sargent, Freya

Australia

Canning, Ava

Ireland

Tector, Alice

Ireland

Raymond Hoey, Una

Ireland

Nehar, Taj

Bangladesh