T20 Series UAE vs. Ireland Cricket Tournament Players

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T20 Series UAE vs. Ireland

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Little, Joshua

Ireland

Calitz, Benjamin

Canada

Stirling, Paul

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Delany, Gareth

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

McCarthy, Barry

Ireland

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Young, Craig

Ireland

Tector, Tim

Ireland

Adair, Ross

Ireland

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Rohid Khan, Mohammad

United Arab Emirates

Zuhaib, Muhammad

United arab emirates

Kumar, Mayank Rajesh

United Arab Emirates

Kang, Simranjeet Singh

United Arab Emirates

Khan, Sohaib

Pakistan

Kaushik, Harshit

United Arab Emirates

Arfan, Muhammad

Khan, Shoaib

United arab emirates

Ali, Haider

United arab emirates