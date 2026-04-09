Muhammad Waseem

Muhammad Waseem

batsman

Full name:Muhammad Waseem
Nationality:United Arab Emirates
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Colombo Kaps

Durbar Rajshahi

Karachi Kings

Mi Emirates

Multan Sultans

United Arab Emirates

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches45324532
Innings6464
Overs8.55.48.55.4
Balls----
Maidens1010
Runs66426642
Wickets0404
Avg010.5010.5
SR08.508.5
Eco7.477.417.477.41
BB0202
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches45324532
Innings45324532
Not outs0202
Runs1197132111971321
Balls Faced12808751280875
Avg26.644.0326.644.03
SR93.51150.9793.51150.97
Fours1089610896
Fifties611611
Sixies62886288
Highest119112119112
Hundreds1212

Muhammad Waseem Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Lanka Premier League

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