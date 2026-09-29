T20 Series Zimbabwe vs West Indies, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series Zimbabwe vs West Indies, Women

Taylor, Stafanie

Jamaica

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Chipare, Francisca

Zimbabwe

Ndlovu, Kellies

Zimbabwe

Phiri, Lorraine

Zimbabwe

Mupachikwa, Modester

Zimbabwe

Sibanda, Nomvelo

Zimbabwe

Mayers, Sharne

Zimbabwe

Nkomo, Josephine

Zimbabwe

Fletcher, Afy

Grenada

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Mangru, Mandy

Guyana

Grimmond, Realeanna

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Henry, Chinelle

Jamaica

Mugeri, Chipo

Zimbabwe

Gwanzura, Nyasha

Zimbabwe

Dhururu, Chiedza

Zimbabwe

Mavunga, Mitchel

Zimbabwe

Mutasa, Christine

Biza, Beloved

Zimbabwe

Hector, Shawnisha

Chare, Olinda

Zimbabwe

Makusha, Tendai

Brathwaite, Eboni