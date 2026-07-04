Follow us
Benkenstein, Luc
England
McKinney, Ben Stewart
Shaikh, Hamza
Killeen, Mitchell Jack
Menzies, Tom
Australia
Dixon, Harry
Bajwa, Harkirat
Kelly, Dominic
Jack, Eddie
Thain, Noah Robin Mostyn
Griffiths, Luke
Thomas, Joshua F
Langridge, JT
Wylie, Theo Owen
Ali, Tazeem Chaudry
Whitfield, Ross Gillings
Rogers, Henry P
Carney, Jack
Hurle, Henry Ellis
Hogg, Daniel Maxwell
Barnard, Charlie
Fonseka, D Keshana
Ahmed, Farhan
Vernon, Josh
Aitken, Lachlan
Singh, Harjas
Straker, Tom
Weibgen, Hugh
Vidler, Callum
Frendo, Cameron
Konstas, Sam
Macmillan, Rafael
Hicks, Ryan
Wasley, Corey
Reynolds, Cody
Beardman, Mahli
Callanan, Luke