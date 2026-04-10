Ben Stewart McKinney

Ben Stewart McKinney

batsman

Full name:Ben Stewart McKinney
Nationality:England
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Durham

England

Manchester Super Giants

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches14
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches14
Innings24
Not outs00
Runs3917
Balls Faced5636
Avg19.54.25
SR69.6447.22
Fours50
Fifties00
Sixies10
Highest355
Hundreds00

Ben Stewart McKinney Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

(20 ov.) 166/8

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Evison, Joey

Evison, Joey

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Pennington, Dillon

Pennington, Dillon

Clark, Tom

Clark, Tom

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Rew, James

Rew, James

Fonseka, D Keshana

Fonseka, D Keshana