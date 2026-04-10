Mitchell Jack Killeen

County Championship
Essex vs Somerset
County Championship
ESS
149
SOM
(43 ov.) 179/5
Gloucestershire vs Durham
County Championship
GLO
DUR
(88 ov.) 456/2
Warwickshire vs Essex
County Championship
WAR
(35 ov.) 113/7
ESS
Surrey vs Essex
County Championship
SUR
ESS
(96 ov.) 325/6
Durham vs Lancashire
County Championship
DUR
LAN
(96 ov.) 356/7
Middlesex vs Durham
County Championship
MID
(0 ov.) 272/6
DUR
Essex vs Hampshire
County Championship
ESS
(22 ov.) 51/2
HAM
235
Worcestershire vs Durham
County Championship
WOR
(66 ov.) 209/7
DUR
Essex vs Leicestershire
County Championship
ESS
(3 ov.) 10/1
LEI
333
Kent vs Durham
County Championship
KEN
(96 ov.) 385/4
DUR
Leicestershire vs Essex
County Championship
LEI
ESS
(75 ov.) 342/5
Durham vs Derbyshire
County Championship
DUR
(96 ov.) 302/7
DER
Essex vs Nottinghamshire
County Championship
ESS
184
NOT
(38 ov.) 111/2
Durham vs Northamptonshire
County Championship
DUR
NOR
(96 ov.) 388/6
Somerset vs Essex
County Championship
SOM
ESS
Essex vs Surrey
County Championship
ESS
SUR
Essex vs Sussex
County Championship
ESS
SUS
Yorkshire vs Essex
County Championship
YOR
ESS
Essex vs Warwickshire
County Championship
ESS
WAR
Glamorgan vs Essex
County Championship
GLA
ESS