Mitchell Jack Killeen

Mitchell Jack Killeen

all rounder

Full name:Mitchell Jack Killeen
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Durham

Essex

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches4
Innings4
Overs26.0
Balls-
Maidens1
Runs125
Wickets2
Avg62.5
SR78
Eco4.8
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches4
Innings4
Not outs1
Runs54
Balls Faced84
Avg18
SR64.28
Fours6
Fifties0
Sixies0
Highest32
Hundreds0

Mitchell Jack Killeen Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Critchley, Matt

Critchley, Matt

Wood, Mark

Wood, Mark

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan

Cook, Sam

Cook, Sam

Borthwick, Scott

Borthwick, Scott

Coughlin, Paul

Coughlin, Paul

Toole, Raymond

Toole, Raymond

Pretorius, Migael

Pretorius, Migael

Stubbs, Tristan

Stubbs, Tristan

Adair, Mark

Adair, Mark