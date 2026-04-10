Charlie Barnard

Charlie Barnard

bowler

Full name:Charlie Barnard
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

England

Lancashire

Charlie Barnard Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

One-Day Cup

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Evison, Joey

Evison, Joey

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Pennington, Dillon

Pennington, Dillon

Clark, Tom

Clark, Tom

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Rew, James

Rew, James