Noah Robin Mostyn Thain

Noah Robin Mostyn Thain

all rounder

Full name:Noah Robin Mostyn Thain
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

England

Essex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches16
Innings23
Overs12.09.0
Balls--
Maidens00
Runs5878
Wickets10
Avg580
SR720
Eco4.838.66
BB10
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches16
Innings26
Not outs02
Runs39159
Balls Faced35218
Avg19.539.75
SR111.4272.93
Fours311
Fifties02
Sixies34
Highest3675
Hundreds00

Noah Robin Mostyn Thain Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

ResultEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

142

MID

MID

143

One-Day Cup

Another Players

Evison, Joey

Evison, Joey

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Pennington, Dillon

Pennington, Dillon

Clark, Tom

Clark, Tom

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Rew, James

Rew, James

Fonseka, D Keshana

Fonseka, D Keshana

Hankins, George

Hankins, George