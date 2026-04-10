Theo Owen Wylie

Theo Owen Wylie

batsman

Full name:Theo Owen Wylie
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

England

Warwickshire

Theo Owen Wylie Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

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