Theo Owen Wylie

County Championship
Sussex vs Warwickshire
County Championship
SUS
(4 ov.) 17/0
WAR
267
Warwickshire vs Essex
County Championship
WAR
(35 ov.) 113/7
ESS
Nottinghamshire vs Warwickshire
County Championship
NOT
WAR
(96 ov.) 375/8
Warwickshire vs Yorkshire
County Championship
WAR
147
YOR
(25 ov.) 110/4
Warwickshire vs Glamorgan
County Championship
WAR
GLA
(96 ov.) 341/8
Yorkshire vs Warwickshire
County Championship
YOR
(96 ov.) 386/6
WAR
Somerset vs Warwickshire
County Championship
SOM
208
WAR
(31 ov.) 92/2
Warwickshire vs Sussex
County Championship
WAR
SUS
Warwickshire vs Nottinghamshire
County Championship
WAR
NOT
Hampshire vs Warwickshire
County Championship
HAM
WAR
Glamorgan vs Warwickshire
County Championship
GLA
WAR
Essex vs Warwickshire
County Championship
ESS
WAR
Warwickshire vs Leicestershire
County Championship
WAR
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