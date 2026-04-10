Eddie Jack

Eddie Jack

bowler

Full name:Eddie Jack
Nationality:England
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

England

Hampshire

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches6
Innings6
Overs36.3
Balls-
Maidens1
Runs226
Wickets9
Avg25.11
SR24.33
Eco6.19
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches6
Innings3
Not outs1
Runs14
Balls Faced20
Avg7
SR70
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest8
Hundreds0

Eddie Jack Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Evison, Joey

Evison, Joey

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Pennington, Dillon

Pennington, Dillon

Clark, Tom

Clark, Tom

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Rew, James

Rew, James

Fonseka, D Keshana

Fonseka, D Keshana

Orr, Ali

Orr, Ali