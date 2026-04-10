Dominic Christopher Kelly

Dominic Christopher Kelly

bowler

Full name:Dominic Christopher Kelly
Nationality:England

Teams

2026 Teams

England

Hampshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches17
Innings27
Overs29.144.0
Balls--
Maidens90
Runs83265
Wickets35
Avg27.6653
SR58.3352.8
Eco2.846.02
BB32
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches17
Innings02
Not outs00
Runs023
Balls Faced041
Avg011.5
SR056.09
Fours02
Fifties00
Sixies00
Highest017
Hundreds00

Dominic Christopher Kelly Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Evison, Joey

Evison, Joey

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Pennington, Dillon

Pennington, Dillon

Clark, Tom

Clark, Tom

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Rew, James

Rew, James

Fonseka, D Keshana

Fonseka, D Keshana

Orr, Ali

Orr, Ali