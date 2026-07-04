U19 Test Series England vs Australia Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 Test Series England vs Australia

Benkenstein, Luc

England

McKinney, Ben Stewart

England

Shaikh, Hamza

England

Killeen, Mitchell Jack

England

Menzies, Tom

Australia

Dixon, Harry

Australia

Bajwa, Harkirat

Australia

Kelly, Dominic

England

Jack, Eddie

England

Thain, Noah Robin Mostyn

England

Allison, Charles

England

Griffiths, Luke

England

Denly, Jaydn

England

Whitfield, Ross Gillings

Carney, Jack

England

Hogg, Daniel Maxwell

England

Barnard, Charlie

England

Ahmed, Farhan

Vernon, Josh

Australia

Aitken, Lachlan

Australia

Singh, Harjas

Australia

Straker, Tom

Australia

Weibgen, Hugh

Australia

Vidler, Callum

Australia

Frendo, Cameron

Australia

Konstas, Sam

Australia

Macmillan, Rafael

Australia

Hicks, Ryan

Australia

Wasley, Corey

Australia

Reynolds, Cody

Australia

Beardman, Mahli

Australia

Callanan, Luke

Australia

Weatherall, Raphael A

England