Charles William James Allison

Charles William James Allison

batsman

Full name:Charles William James Allison
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

England

Essex

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches8
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches8
Innings7
Not outs0
Runs254
Balls Faced298
Avg36.28
SR85.23
Fours19
Fifties2
Sixies8
Highest85
Hundreds0

Charles William James Allison Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

ResultEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

142

MID

MID

143

One-Day Cup

Another Players

Evison, Joey

Evison, Joey

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Pennington, Dillon

Pennington, Dillon

Clark, Tom

Clark, Tom

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Rew, James

Rew, James

Fonseka, D Keshana

Fonseka, D Keshana

Hankins, George

Hankins, George