Match details Washington Freedom vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 04.07.2026

T20George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
WAS

(7 ov.) 40/3

SAN
SAN

126

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Washington Freedom won the toss and opt to bat
Time:Saturday, July 04, 2026 09:30 PM (GMT+0)
Venue:George Mason Stadium, Fairfax, VA, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Washington Freedom Squad

PlayersOwen Mitchell J, Smith Steve, Gous Andries, Chapman Mark, Chaudhary Nikhil, Milantha Lahiru, Edwards Jack, Pienaar Obus, Holland Ian, Dwarshuis Ben, Netravalkar Saurabh
BenchAhmed Mukhtar, Aponso Amila, Ferguson Lockie, Jansen Marco, Maxwell Glenn, Mehmood Asif, Mohammad Yasir Saeed, Paradkar Abhishek, Ravindra Rachin

San Francisco Unicorns Squad

PlayersPretorius Lhuan-dre, Allen Finn, Short Matt, Hardie Aaron, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Immanuel Anirudh, Azam Hammad, Khan Hassan, Bartlett Xavier, Couch Brody L, Rauf Haris
BenchAshwin Ravichandran, Connolly Cooper, Drysdale Juanoy, Ganesh Saideep, Gomel Aakarshit, Ilyas Mohammad, Peake Oliver, Zia-ul-Haq

Venue Guide

StadiumGeorge Mason Stadium
CityFairfax, VA
Capacity5000
Ends
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