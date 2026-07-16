Match details Washington Freedom vs Mi New York T20 Major League Cricket 16.07.2026

T20Fairfax, VA
WAS
WAS

270

NEW
NEW

266

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Washington Freedom won the toss and opt to bat
Time:Thursday, July 16, 2026 01:30 AM (GMT+0)
Venue:George Mason Stadium, Fairfax, VA, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Washington Freedom Squad

PlayersSmith Steve, Owen Mitchell J, Ravindra Rachin, Gous Andries, Maxwell Glenn, Chaudhary Nikhil, Dwarshuis Ben, Pienaar Obus, Holland Ian, Mehmood Asif, Netravalkar Saurabh
BenchAhmed Mukhtar, Aponso Amila, Chapman Mark, Edwards Jack, Ferguson Lockie, Jansen Marco, Milantha Lahiru, Mohammad Yasir Saeed, Paradkar Abhishek

Mi New York Squad

PlayersPatel Monank, De Kock Quinton, Pooran Nicholas, Singh Kunwarjeet, Pollard Kieron, Shepherd Romario, Singh Tajinder, Al Hasan Shakib, Boult Trent, Ugarkar Rushil, Ahmadzai Faisal Khan
BenchAnderson Corey, Bosch Corbin, Chopra Agni, de Villiers AB, Gayle Chris, Ghazanfar Allah Mohammad, Kenjige Nosthush, Kohli Virat, Luus Tristan, Patel Sunny, Phillips Glenn, Rickelton Ryan, Root Joe, Williamson Kane

Venue Guide

StadiumGeorge Mason Stadium
CityFairfax, VA
Capacity5000
Ends
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