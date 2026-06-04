Lord's St John's Wood England

Lord's
Country:England
Country Code:ENG
City:St John's Wood
Capacity:28000

Lord's Schedule

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

140

NZ

NZ

(19 ov.) 61/6

ICC T20 World Cup, Women

ResultEngland vs West Indies

England vs West Indies

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

186

WIN

WIN

148

ResultSouth Africa vs Bangladesh

South Africa vs Bangladesh

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

RSA

RSA

118

BAN

BAN

117

ResultAustralia vs India

Australia vs India

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

AUS

AUS

172

IND

IND

170

ResultEngland vs Australia

England vs Australia

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

150

AUS

AUS

153

ODI Series England vs India

UpcomingEngland vs India

England vs India

ODI Series England vs India

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

IND

IND