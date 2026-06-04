Test Series England vs. New Zealand
England vs New Zealand
Test Series England vs. New Zealand
Lord's, St John's Wood
ENG
140
NZ
(19 ov.) 61/6
|Country:
|England
|Country Code:
|ENG
|City:
|St John's Wood
|Capacity:
|28000
Test Series England vs. New Zealand
Lord's, St John's Wood
ENG
140
NZ
(19 ov.) 61/6
ICC T20 World Cup, Women
Lord's, St John's Wood
ENG
186
WIN
148
ICC T20 World Cup, Women
Lord's, St John's Wood
RSA
118
BAN
117
ICC T20 World Cup, Women
Lord's, St John's Wood
AUS
172
IND
170
ICC T20 World Cup, Women
Lord's, St John's Wood
ENG
150
AUS
153
ODI Series England vs India
Lord's, St John's Wood
ENG
IND