Mohammad Rizwan

Mohammad Rizwan

wicket keeper

Full name:Mohammad Rizwan
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Melbourne Renegades

Multan Sultans

Pakistan

Peshawar Region

Rawalpindi Pindiz

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches286585113168238
Innings0001201
Overs00039.302.0
Balls------
Maidens000300
Runs000136022
Wickets000401
Avg00034022
SR00059.25012
Eco0003.44011
BB000201
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches286585113168238
Innings445973172154209
Not outs81316294151
Runs142316932797618853876946
Balls Faced2737191121971157960215468
Avg39.5236.849.0743.2747.6743.96
SR51.9988.59127.3153.4489.47127.03
Fours164142243742466624
Fifties81225313059
Sixies716742058180
Highest115115104224141110
Hundreds22113112

Mohammad Rizwan Schedule & Results

Pakistan Super League

Mohammed Rizwan News

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If you want to be the first to know everything about cricketer Mohammed Rizwan, you can find out all the latest news about him: how his past cricket matches ended, what's in store for him in the future and what tournaments he plans to participate in.

Watch Mohammad Rizwan and Litton Das in Verbal Clash That Goes Viral

Watch Mohammad Rizwan and Litton Das in Verbal Clash That Goes Viral

The Test series between Bangladesh and Pakistan has ended, but the clashes are still in the headlines. Muhammad Rizwan had a verbal clash with Litton Das yesterday, which has gone viral. Litton even said that Rizwan should be fined with 50 paise of match fees for his overacting.

Mohammed Rizwan03:58 PM, 13 January, 2026

BBL Match Takes Shocking Turn as Mohammed Rizwan Leaves Mid-Innings

Mohammed Rizwan07:09 PM, 09 October, 2025

Is BBL 2025/26 About to Become the Most Exciting Edition Yet?

Mohammed Rizwan05:23 PM, 08 November, 2024

WATCH, AUS vs PAK | Rizwan’s ‘appeal for everything’ gets its own dose of medicine courtesy of Zampa’s DRS taunt

Mohammed Rizwan05:50 PM, 27 October, 2024

‌Rizwan to lead Pakistan as Shaheen, Babar, and Naseem return for Australia and Zimbabwe series

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