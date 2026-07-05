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2024 Players
Aaron Johnson
Canada
Abhijai Mansingh
Jamaica
Andrew James Tye
Australia
Aryan Dutt
Netherlands
Beau Webster
Carlos Ricardo Brathwaite
Barbados
David Andrew Warner
Harmandeep Bahia
Henry George Munsey
Scotland
Jack Jarvis
Josh Brown
Kanwarpal Tathgur
Kobe Herft
Muhammad Jawadullah
United arab emirates
Ravinder Pal Singh
Robin Singh
Semarjeet Singh
Global T20 Canada 2023
Prague Cc
Surrey Jaguars
Falcons
India A
Kenya
Stallions
Sierra Leone
Montreal Tigers
Prague Spartans
Namibia