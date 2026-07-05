Brampton Wolves

Brampton Wolves

Gender:Men

Players

2024 Players

Aaron Johnson

Canada

Abhijai Mansingh

Jamaica

Andrew James Tye

Australia

Aryan Dutt

Netherlands

Beau Webster

Australia

Carlos Ricardo Brathwaite

Barbados

David Andrew Warner

Australia

Harmandeep Bahia

Henry George Munsey

Scotland

Jack Jarvis

Australia

Josh Brown

Australia

Kanwarpal Tathgur

Canada

Kobe Herft

Muhammad Jawadullah

United arab emirates

Ravinder Pal Singh

Canada

Robin Singh

Semarjeet Singh

Statistics

Global T20 Canada 2023

Matches Played5
Won3
Drawn0
Lost2
No result1

Another teams

Prague Cc

Prague Cc

Surrey Jaguars

Surrey Jaguars

Falcons

Falcons

India A

India A

Kenya

Kenya

Stallions

Stallions

Sierra Leone

Sierra Leone

Montreal Tigers

Montreal Tigers

Prague Spartans

Prague Spartans

Namibia

Namibia