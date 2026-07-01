08 Jul
Band-E-Amir Dragons vs Speen Ghar Tigers
Shpageeza Cricket League
BAD
SPE
Amo Sharks vs Mis-E-Ainak Knights
Shpageeza Cricket League
AMS
MIS
Shpageeza Cricket League
BAD
SPE
Shpageeza Cricket League
AMS
MIS
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
SPE
Shpageeza Cricket League
BAD
MIS
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
BAD
Shpageeza Cricket League
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
AMS
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
MIS
Shpageeza Cricket League
Khost City Ground, Khost
MIS
SPE
Shpageeza Cricket League
AMS
BOO