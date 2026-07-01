Shpageeza Cricket League Cricket Upcoming Matches 2026

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Full Schedule

09 Jul

UpcomingBoost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

SPE

SPE

10 Jul

UpcomingBoost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

BAD

BAD

11 Jul

UpcomingSpeen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Shpageeza Cricket League

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

AMS

AMS

UpcomingBoost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

MIS

MIS

12 Jul

UpcomingMis-E-Ainak Knights vs Speen Ghar Tigers

Mis-E-Ainak Knights vs Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League

Khost City Ground, Khost

MIS

MIS

SPE

SPE

TomorrowYesterday

Shpageeza Cricket League Team List

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Amo Sharks

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Band-E-Amir Dragons

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Boost Defenders

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Mis-E-Ainak Knights

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Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League Stadiums

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Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium

Ghazi Amanullah Khan, Afghanistan

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Khost City Ground

Khost, Afghanistan

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Kandahar International Cricket Stadium

Kandahar, Afghanistan