Squads Assam vs Chhattisgarh First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Alam Roshan
bowler
Aditya Singh Dev
no information yet
Das Amlanjyoti
all rounder
Bareth Vasudev
all rounder
Das Denish Paramananda
batsman
Dehari Rudra Pratap
no information yet
Das Rishav
batsman
Desai Sanjeet
batsman
Deka Hridip
bowler
Hurkat Sanidhya
batsman
Deka Nihar
batsman
Jadeja Dharmendrasinh
bowler
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Khare Amandeep Narayan
batsman
Hussain Mukhtar
bowler
Lachit Sunil Girik
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Newar Bishal
bowler
Purkayastha Swarupam
all rounder
Pradhan Rahul
no information yet
Roy Sibsankar
all rounder
Singh Ashutosh
batsman
Saikia Dipjyoti
bowler
Sohail Mohammad
no information yet
Saikia Pradyuman
batsman
Tiwari Vikalp
no information yet
Singh Rajveer
no information yet
Tiwary Anuj
batsman
Talukdar Anurag
wicket keeper
Verma Mayank
batsman
Thakur Mohit
no information yet
Warrier Sandeep
bowler
Match has not started yet