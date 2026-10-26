Squads Assam vs Chhattisgarh First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

ASM
ASM
CHH
CHH

Playing

ASM
ASM
CHH
CHH
First TeamSecond Team
Aditya Singh Dev

no information yet

Das Amlanjyoti

all rounder

Bareth Vasudev

all rounder

Dehari Rudra Pratap

no information yet

Das Rishav

batsman

Deka Nihar

batsman

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Pradhan Rahul

no information yet

Roy Sibsankar

all rounder

Sohail Mohammad

no information yet

Tiwari Vikalp

no information yet

Singh Rajveer

no information yet

Talukdar Anurag

wicket keeper

Thakur Mohit

no information yet

Bench

ASM
ASM
CHH
CHH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet