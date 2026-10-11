Roshan Munna Alam

Roshan Munna Alam

bowler

Full name:Roshan Munna Alam
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Assam

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches81416
Innings91416
Overs137.299.554.0
Balls---
Maidens1470
Runs592392363
Wickets72411
Avg84.5716.3333
SR117.7124.9529.45
Eco4.313.926.72
BB353
4w020
5w020
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches81416
Innings1174
Not outs433
Runs874218
Balls Faced2207218
Avg12.4210.518
SR39.5458.33100
Fours1612
Fifties000
Sixies010
Highest422814
Hundreds000

Roshan Munna Alam Schedule & Results

Ranji Trophy

ResultPunjab vs Assam

Punjab vs Assam

Ranji Trophy

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium

PUN

PUN

ASM

ASM

Another Players

Roy, Sibsankar

Roy, Sibsankar

Sarma, Kunal

Sarma, Kunal

Gogoi, Abhilash

Gogoi, Abhilash

Lachit, Sunil Girik

Lachit, Sunil Girik

Das, Denish Paramananda

Das, Denish Paramananda

Ghadigaonkar, Sumit

Ghadigaonkar, Sumit

Dutta, Mrinmoy

Dutta, Mrinmoy

Choudhury, Avinav

Choudhury, Avinav

Das, Amlanjyoti

Das, Amlanjyoti

Musaraf, Parvej

Musaraf, Parvej