Ranji Trophy
Punjab vs Assam
Ranji Trophy
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium
PUN
ASM
Assam vs Tripura
Ranji Trophy
ASM
TRI
Saurashtra vs Assam
Ranji Trophy
SAU
ASM
Assam vs Karnataka
Ranji Trophy
ASM
KAR
bowler
|Full name:
|Roshan Munna Alam
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|slow left arm orthodox
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|14
|16
|Innings
|9
|14
|16
|Overs
|137.2
|99.5
|54.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|14
|7
|0
|Runs
|592
|392
|363
|Wickets
|7
|24
|11
|Avg
|84.57
|16.33
|33
|SR
|117.71
|24.95
|29.45
|Eco
|4.31
|3.92
|6.72
|BB
|3
|5
|3
|4w
|0
|2
|0
|5w
|0
|2
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|14
|16
|Innings
|11
|7
|4
|Not outs
|4
|3
|3
|Runs
|87
|42
|18
|Balls Faced
|220
|72
|18
|Avg
|12.42
|10.5
|18
|SR
|39.54
|58.33
|100
|Fours
|16
|1
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|42
|28
|14
|Hundreds
|0
|0
|0
Ranji Trophy
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium
PUN
ASM
Ranji Trophy
ASM
TRI
Ranji Trophy
SAU
ASM
Ranji Trophy
ASM
KAR