Squads Himachal Pradesh vs Mumbai First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

HIM
HIM
MUM
MUM

Playing

HIM
HIM
MUM
MUM
First TeamSecond Team
Anand Akash

wicket keeper

Bains Ankush

wicket keeper

Dagar Mayank

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Negi Mukul

batsman

Kotian Tanush

all rounder

Sen Ekant

batsman

Mhatre Ayush

no information yet

Sharma Divesh

all rounder

Mulani Shams

all rounder

Sharma Vipin

no information yet

Patil Sairaj

all rounder

Surroch Mridul

no information yet

Tamore Hardik

wicket keeper

Tarmale Onkar

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Thakur Shardul

all rounder

Bench

HIM
HIM
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet