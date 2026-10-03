Squads Himachal Pradesh vs Mumbai First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Vaibhav
bowler
Anand Akash
wicket keeper
Bains Ankush
wicket keeper
Deshpande Tushar
bowler
Dagar Mayank
all rounder
Dias Royston
bowler
Gangta Nikhil
batsman
Dsouza Sylvester
bowler
Guleria Arpit
bowler
Dube Shivam
all rounder
Kalsi Ankit
batsman
Herwadkar Akhil
batsman
Mahajan Innesh
batsman
Khan Musheer
batsman
Mann Pukhraj
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Negi Mukul
batsman
Kotian Tanush
all rounder
Purohit Sidhant Rajeev
batsman
Lad Siddhesh
batsman
Sen Ekant
batsman
Mhatre Ayush
no information yet
Sharma Divesh
all rounder
Mulani Shams
all rounder
Sharma Vipin
no information yet
Patil Sairaj
all rounder
Singh Aryaman
bowler
Rahane Ajinkya
batsman
Surroch Mridul
no information yet
Tamore Hardik
wicket keeper
Thakur Ravi
batsman
Tarmale Onkar
no information yet
Vasisht Akash
all rounder
Thakur Shardul
all rounder
Match has not started yet