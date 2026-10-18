Ranji Trophy
Himachal Pradesh vs Mumbai
Ranji Trophy
Luhnu Cricket Ground in Bilaspur
HIM
MUM
Mumbai vs Haryana
Ranji Trophy
MUM
HAR
Railways vs Mumbai
Ranji Trophy
RAI
MUM
Mumbai vs Uttarakhand
Ranji Trophy
MUM
UTT
all rounder
|Full name:
|Divyaansh Ajaykumar Saxena
|League
|First class
|List a
|Matches
|1
|1
|Innings
|2
|1
|Overs
|6.5
|4.4
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|Runs
|27
|25
|Wickets
|1
|1
|Avg
|27
|25
|SR
|41
|28
|Eco
|3.95
|5.35
|BB
|1
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|First class
|List a
|Matches
|1
|1
|Innings
|2
|1
|Not outs
|0
|0
|Runs
|97
|0
|Balls Faced
|98
|1
|Avg
|48.5
|0
|SR
|98.97
|0
|Fours
|10
|0
|Fifties
|1
|0
|Sixies
|2
|0
|Highest
|62
|0
|Hundreds
|0
|0
Ranji Trophy
Luhnu Cricket Ground in Bilaspur
HIM
MUM
Ranji Trophy
MUM
HAR
Ranji Trophy
RAI
MUM
Ranji Trophy
MUM
UTT