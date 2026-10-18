Divyaansh Ajaykumar Saxena

Divyaansh Ajaykumar Saxena

all rounder

Full name:Divyaansh Ajaykumar Saxena

Teams

2027 Teams

Mumbai

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches11
Innings21
Overs6.54.4
Balls--
Maidens10
Runs2725
Wickets11
Avg2725
SR4128
Eco3.955.35
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches11
Innings21
Not outs00
Runs970
Balls Faced981
Avg48.50
SR98.970
Fours100
Fifties10
Sixies20
Highest620
Hundreds00

Divyaansh Ajaykumar Saxena Schedule & Results

Ranji Trophy

UpcomingHimachal Pradesh vs Mumbai

Himachal Pradesh vs Mumbai

Ranji Trophy

Luhnu Cricket Ground in Bilaspur

HIM

HIM

MUM

MUM

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Tare, Aditya

Tare, Aditya

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Jaiswal, Yashasvi

Jaiswal, Yashasvi

Pawar, Prasad

Pawar, Prasad

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Bista, Jay

Bista, Jay

Dias, Royston

Dias, Royston

Kotian, Tanush

Kotian, Tanush

Ranjane, Shubham

Ranjane, Shubham