Squads Punjab vs Assam First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

PUN
PUN
ASM
ASM

Playing

PUN
PUN
ASM
ASM
First TeamSecond Team
Arora Salil

wicket keeper

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Malakar Ayushman

all rounder

Musaraf Parvej

all rounder

Malhotra Anmol

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Saharan Uday

all rounder

Roy Sibsankar

all rounder

Sengupta Akash

all rounder

Singh Harnoor

no information yet

Thakuri Abhishek

wicket keeper

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Wadhera Nehal

all rounder

Bench

PUN
PUN
ASM
ASM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet