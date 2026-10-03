Squads Punjab vs Assam First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Salil
wicket keeper
Biswas Rituraj
bowler
Bhagat Krish
bowler
Choudhury Avinav
bowler
Brar Gurnoor
bowler
Das Denish Paramananda
batsman
Brar Harpreet
bowler
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Dhir Naman
bowler
Hussain Mukhtar
bowler
Dutta Prerit
bowler
Lahakar Bhargab Pratim
bowler
Goyal Ayush
bowler
Malakar Ayushman
all rounder
Khan Sahil
bowler
Musaraf Parvej
all rounder
Malhotra Anmol
wicket keeper
Parag Riyan
all rounder
Paul Jaskaranvir Singh
batsman
Purkayastha Swarupam
all rounder
Saharan Uday
all rounder
Rajbongshi Darshan
bowler
Sharma Abhinav Rakesh
all rounder
Roy Sibsankar
all rounder
Sharma Raghu
bowler
Saikia Pradyuman
batsman
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Sengupta Akash
all rounder
Singh Anmolpreet
batsman
Singh Rahul
bowler
Singh Harnoor
no information yet
Thakuri Abhishek
wicket keeper
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Singh Ramandeep
batsman
Tandon Harjas Singh
all rounder
Wadhera Nehal
all rounder
Match has not started yet