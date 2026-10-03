Squads Saurashtra vs Assam First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhut Parth
all rounder
Biswas Rituraj
bowler
Desai Harvik
wicket keeper
Choudhury Avinav
bowler
Dodiya Yurajsinh
bowler
Das Denish Paramananda
batsman
Gajjar Sammar
bowler
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Gohel Tarang H
wicket keeper
Hussain Mukhtar
bowler
Gohil Jay
batsman
Lahakar Bhargab Pratim
bowler
Gosai Ansh
no information yet
Malakar Ayushman
all rounder
Jadeja Dharmendrasinh
bowler
Musaraf Parvej
all rounder
Jani Chirag
all rounder
Parag Riyan
all rounder
Jivrajani Kevin S
batsman
Purkayastha Swarupam
all rounder
Kotak Hetvik
batsman
Rajbongshi Darshan
bowler
Mankad Prerak
all rounder
Roy Sibsankar
all rounder
Panwar Ankur
bowler
Saikia Pradyuman
batsman
Sakariya Chetan
bowler
Sengupta Akash
all rounder
Unadkat Jaydev
bowler
Singh Rahul
bowler
Vasavada Arpit
batsman
Thakuri Abhishek
wicket keeper
Match has not started yet