Squads Saurashtra vs Assam First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

SAU
SAU
ASM
ASM

Playing

SAU
SAU
ASM
ASM
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Desai Harvik

wicket keeper

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Gohel Tarang H

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Gosai Ansh

no information yet

Malakar Ayushman

all rounder

Musaraf Parvej

all rounder

Jani Chirag

all rounder

Parag Riyan

all rounder

Mankad Prerak

all rounder

Roy Sibsankar

all rounder

Sengupta Akash

all rounder

Thakuri Abhishek

wicket keeper

Bench

SAU
SAU
ASM
ASM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet