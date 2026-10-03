Squads Saurashtra vs Chhattisgarh First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

SAU
SAU
CHH
CHH

Playing

SAU
SAU
CHH
CHH
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Agarwal Shubham

all rounder

Desai Harvik

wicket keeper

Bareth Vasudev

all rounder

Chandraker Shashank

wicket keeper

Gohel Tarang H

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Gosai Ansh

no information yet

Khan Sahban

all rounder

Jani Chirag

all rounder

Mankad Prerak

all rounder

Sarwate Aditya

all rounder

Bench

SAU
SAU
CHH
CHH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet