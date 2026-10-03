Squads Saurashtra vs Chhattisgarh First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhut Parth
all rounder
Agarwal Shubham
all rounder
Desai Harvik
wicket keeper
Bareth Vasudev
all rounder
Dodiya Yurajsinh
bowler
Chandraker Shashank
wicket keeper
Gajjar Sammar
bowler
Chouhan Ashish
batsman
Gohel Tarang H
wicket keeper
Desai Sanjeet
batsman
Gohil Jay
batsman
Khan Mohdajaz Arafat
bowler
Gosai Ansh
no information yet
Khan Sahban
all rounder
Jadeja Dharmendrasinh
bowler
Khare Amandeep Narayan
batsman
Jani Chirag
all rounder
Kiran Ravi
bowler
Jivrajani Kevin S
batsman
Kotak Hetvik
batsman
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Mankad Prerak
all rounder
Panwar Ankur
bowler
Sarwate Aditya
all rounder
Sakariya Chetan
bowler
Singh Ashutosh
batsman
Unadkat Jaydev
bowler
Singh Shashank
batsman
Vasavada Arpit
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Match has not started yet