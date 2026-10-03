Match details Saurashtra vs Chhattisgarh First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

SAU
SAU
CHH
CHH

Match Info

Match:Ranji Trophy 26/27
Date:Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, October 11, 2026 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Saurashtra Squad

PlayersBhut Parth, Desai Harvik, Dodiya Yurajsinh, Gajjar Sammar, Gohel Tarang H, Gohil Jay, Gosai Ansh, Jadeja Dharmendrasinh, Jani Chirag, Jivrajani Kevin S, Kotak Hetvik, Mankad Prerak, Panwar Ankur, Sakariya Chetan, Unadkat Jaydev, Vasavada Arpit
Benchno information yet

Chhattisgarh Squad

PlayersAgarwal Shubham, Bareth Vasudev, Chandraker Shashank, Chouhan Ashish, Desai Sanjeet, Khan Mohdajaz Arafat, Khan Sahban, Khare Amandeep Narayan, Kiran Ravi, Majumdar Sourabh Jeevan Krishna, Mandal Ajay Jadav, Pandey Ayush Shashi Kanth, Sarwate Aditya, Singh Ashutosh, Singh Shashank, Tiwary Anuj, Verma Mayank, Yadav Mayank, Yadav Prateek Mahesh
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet