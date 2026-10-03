Squads Uttarakhand vs Rajasthan First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chandela Kunal
batsman
Ahmed Khaleel
bowler
Chaudhary Yuvraj
bowler
Chahar Deepak
bowler
Chopra Prashant
batsman
Chahar Rahul
bowler
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
Changra Mohit
no information yet
Joshi Janmejay
bowler
Chauhan Shiva
all rounder
Kumar Rajan
bowler
Chelani Amol Sanjay
no information yet
Lalwani Bhupen
batsman
Choudhary Deepak
bowler
Mahajan Aarav
no information yet
Choudhary M
wicket keeper
Mishra Mayank
all rounder
Godara Sumit
batsman
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Hooda Deepak
all rounder
Negi Abhay
bowler
Lomror Mahipal
all rounder
Patwal Harsh Dhirendar
no information yet
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Raichandani Lakshya
no information yet
Roy Hrituraj
no information yet
Rawat Sagar
batsman
Sharma Ashok
bowler
Rawat Saurabh
wicket keeper
Sharma Kartik
no information yet
Suchith Jagadeesha
bowler
Singh Jaideep
bowler
Sudha Avneesh
batsman
Singh Kukna Ajay
all rounder
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Suthar Manav
bowler
Match has not started yet