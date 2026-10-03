Squads Uttarakhand vs Rajasthan First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

UTT
UTT
RAJ
RAJ

Playing

UTT
UTT
RAJ
RAJ
First TeamSecond Team
Changra Mohit

no information yet

Chauhan Shiva

all rounder

Chelani Amol Sanjay

no information yet

Mahajan Aarav

no information yet

Choudhary M

wicket keeper

Mishra Mayank

all rounder

Hooda Deepak

all rounder

Lomror Mahipal

all rounder

Patwal Harsh Dhirendar

no information yet

Raichandani Lakshya

no information yet

Roy Hrituraj

no information yet

Rawat Saurabh

wicket keeper

Sharma Kartik

no information yet

Singh Kukna Ajay

all rounder

Bench

UTT
UTT
RAJ
RAJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet