Aanjaneya Dhirendra Suryavanshi

Aanjaneya Dhirendra Suryavanshi

all rounder

Full name:Aanjaneya Dhirendra Suryavanshi

Teams

2026 Teams

Lucknow Falcons

Uttarakhand

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches1
Innings2
Not outs0
Runs4
Balls Faced7
Avg2
SR57.14
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest4
Hundreds0

Aanjaneya Dhirendra Suryavanshi Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Bhati, Prashant

Bhati, Prashant

Tare, Aditya

Tare, Aditya

Singh, Vikas

Singh, Vikas

Tiwari, Agrim

Tiwari, Agrim

Yadav, Pradeep Sukhpal

Yadav, Pradeep Sukhpal

Sudha, Avneesh

Sudha, Avneesh

Yadav, Aaradhya

Yadav, Aaradhya

Negi, Dikshanshu

Negi, Dikshanshu

Bista, Jay

Bista, Jay

Singh, Piyush

Singh, Piyush