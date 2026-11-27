Match details Victoria vs ACT Meteors List a National Cricket League, Women 25.02.2027
Match Info
|Match:
|National Cricket League, Women 26/27
|Date:
|Monday, September 28, 2026 - Saturday, March 20, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, February 25, 2027 03:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|Junction Oval, Melbourne, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Victoria Squad
|Players
|Aery Ira, Day Sophie, Dulvin Samara, Faltum Nicole, Flintoff Tess, Garth Kim, Gill Hasrat, Hayward Ella, Henry Olivia, Illingworth Milly, Lanning Meg, McKenna Rhys, Molineux Sophie, Moloney Sasha, Noble Indigo, Perrin Mia, Prestwidge Georgia, Reid Sophie, Samuel Zoe, Strano Molly, Sutherland Annabel, Vlaeminck Tayla, Wareham Georgia
|Bench
|no information yet
ACT Meteors Squad
|Players
|Bowdler Paris, Carroll Rachel, Cooke Zoe, Dignam Grace, Elwiss Georgia, Ferling Holly, Genford Angelina, Hunter Amy, Leeson Carly, Lyons Grace, Mehta Shivani, Mushangwe Anesu Catherine, Porter Olivia, Sutcliffe Gabrielle, Wikman Annie, Wilde Stella
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Junction Oval
|City
|Melbourne
|Capacity
|10000
|Ends
|City End
|Hosts to
|St. Kilda End
Match has not started yet