Ryana Macdonald-Gay

Ryana Macdonald-Gay

all rounder

Full name:Ryana Macdonald-Gay
Nationality:England

Teams

2026 Teams

England Women

MI London Women

Surrey Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings1
Overs2.0
Balls-
Maidens0
Runs13
Wickets1
Avg13
SR12
Eco6.5
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings1
Not outs1
Runs23
Balls Faced23
Avg0
SR100
Fours3
Fifties0
Sixies0
Highest23
Hundreds0

Ryana Macdonald-Gay Schedule & Results

One-Day Cup, Women

ODI Series England vs. New Zealand, Women

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

211

NZL

NZL

210

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Sophia Gardens, Cardiff

ENG

ENG

181

NZL

NZL

141

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Shrubsole, Anya

Shrubsole, Anya

George, Katie

George, Katie

van Niekerk, Dane

van Niekerk, Dane

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Jones, Amy

Jones, Amy

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Pavely, Charis

Pavely, Charis