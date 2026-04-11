Alice Natica Davidson-Richards

Alice Natica Davidson-Richards

all rounder

Full name:Alice Natica Davidson-Richards
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Sunrisers Leeds Women

Surrey Women

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iT20
Matches16832
Innings24626
Overs14.023.012.072.3
Balls----
Maidens2100
Runs4311790613
Wickets16427
Avg4319.522.522.7
SR84231816.11
Eco3.075.087.58.45
BB1333
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestOdiT20iT20
Matches16832
Innings15531
Not outs0215
Runs1076546514
Balls Faced19411057514
Avg10721.6611.519.76
SR55.1559.0980.7100
Fours174248
Fifties0102
Sixies0006
Highest107502480
Hundreds1000

Alice Natica Davidson-Richards Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Campbell, Ami

Campbell, Ami

Armitage, Hollie

Armitage, Hollie

Russell, Liz

Russell, Liz

Wareham, Georgia

Wareham, Georgia

Rodrigues, Jemimah

Rodrigues, Jemimah

Smith, Linsey

Smith, Linsey

Cranstone, Aylish

Cranstone, Aylish

Ballinger, Grace

Ballinger, Grace

Healy, Alyssa

Healy, Alyssa

Heath, Bess

Heath, Bess