Rachel Slater

Rachel Slater

bowler

Full name:Rachel Slater
Nationality:Scotland
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

MI London Women

Scotland Women

Yorkshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches13
Innings13
Overs36.2
Balls-
Maidens2
Runs231
Wickets5
Avg46.2
SR43.6
Eco6.35
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches13
Innings10
Not outs2
Runs38
Balls Faced79
Avg4.75
SR48.1
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest14
Hundreds0

Rachel Slater Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultWest Indies vs Scotland

West Indies vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

WIN

WIN

153

SCO

SCO

146

ResultEngland vs Scotland

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

ENG

ENG

200

SCO

SCO

162

ResultNew Zealand vs Scotland

New Zealand vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

NZL

NZL

132

SCO

SCO

131

ResultSri Lanka vs Scotland

Sri Lanka vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SRI

SRI

154

SCO

SCO

151

The Hundred, Women

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

Faisal, Maryam

Faisal, Maryam

van Niekerk, Dane

van Niekerk, Dane

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Macdonald-Ga, Ryana

Macdonald-Ga, Ryana

McColl, Megan

McColl, Megan

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Shaikh, Nayma

Shaikh, Nayma

Kapp, Marizanne

Kapp, Marizanne

Robertson-Jack, Niamh

Robertson-Jack, Niamh