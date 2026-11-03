Squads Chandigarh vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

CHA
CHA
RAJ
RAJ

Playing

CHA
CHA
RAJ
RAJ
First TeamSecond Team
Azad Arjun

batsman

Birla Nishunk

no information yet

Chowdhry Hardik

no information yet

Choudhary M

wicket keeper

Chouhan Ram Mohan

no information yet

Joshi Samarpit

wicket keeper

Kashyap Vishu

all rounder

Lamba Karan

all rounder

Lomror Mahipal

all rounder

Rathore Aditya

no information yet

Singh Akash Maharaj

no information yet

Singh Manender

wicket keeper

Singh Harjit

no information yet

Thakur Nikhil

all rounder

Bench

CHA
CHA
RAJ
RAJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet