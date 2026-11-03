Squads Chandigarh vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Azad Arjun
batsman
Bhambhu Danish
bowler
Birla Nishunk
no information yet
Choudhary Aniket
bowler
Chowdhry Hardik
no information yet
Choudhary M
wicket keeper
Dhanda Rohit
bowler
Chouhan Ram Mohan
no information yet
Joshi Tushar
batsman
Godara Sumit
batsman
Kapoor Hartejassvi
bowler
Joshi Samarpit
wicket keeper
Kashyap Vishu
all rounder
Lamba Karan
all rounder
Kaushik Ankit
batsman
Lomror Mahipal
all rounder
Khan Arslan
batsman
Rathore Aditya
no information yet
Saini Sanyam
batsman
Singh Ajayraj Praduman
all rounder
Sandhu Jagjit Singh
batsman
Singh Akash Maharaj
no information yet
Sharma Sandeep
bowler
Singh Manender
wicket keeper
Singh Harjit
no information yet
Suthar Manav
bowler
Singh Taranpreet
bowler
Thakur Nikhil
all rounder
Vohra Manan
batsman
Match has not started yet