Squads Sydney Thunder vs Brisbane Heat T20 Big Bash League, Women 01.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Athapaththu Chamari
all rounder
de Klerk Nadine
all rounder
Darlington Hannah
bowler
Ginger Sienna
batsman
Gill Hasrat
all rounder
Glenn Sarah
bowler
Harris Laura
batsman
Hamilton Lucy
bowler
Ismail Shabnim
bowler
Hancock Nicola
bowler
Knight Heather
batsman
Harris Grace
all rounder
Learoyd Anika
batsman
Henry Chinelle
all rounder
Litchfield Phoebe
batsman
Jonassen Jess
bowler
Peschel Taneale
all rounder
Knott Charli
all rounder
Samantha Bates
bowler
O Neil Annie
batsman
Voll Georgia
batsman
Parsons Grace
bowler
Wilson Tahlia
wicket keeper
Redmayne Georgia
wicket keeper
Match has not started yet