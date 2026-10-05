Squads Sydney Thunder vs Brisbane Heat T20 Big Bash League, Women 01.11.2026

T20

SYT
SYT
BRH
BRH

Playing

SYT
SYT
BRH
BRH
First TeamSecond Team
de Klerk Nadine

all rounder

Gill Hasrat

all rounder

Harris Grace

all rounder

Henry Chinelle

all rounder

Peschel Taneale

all rounder

Knott Charli

all rounder

Wilson Tahlia

wicket keeper

Redmayne Georgia

wicket keeper

Bench

SYT
SYT
BRH
BRH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet