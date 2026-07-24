Samantha Lee Bates

Samantha Lee Bates

bowler

Full name:Samantha Lee Bates
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

New South Wales Breakers Women

Trent Rockets Women

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches1
Innings2
Not outs0
Runs6
Balls Faced24
Avg3
SR25
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest6
Hundreds0

Samantha Lee Bates Schedule & Results

The Hundred, Women

Another Players

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Harman, Nancy

Harman, Nancy

King, Alana

King, Alana

Gardner, Ashleigh

Gardner, Ashleigh

Allen, Jade

Allen, Jade

Campbell, Stella

Campbell, Stella

Graves, Teresa

Graves, Teresa

Wraith, Natasha

Wraith, Natasha

Johnson, Sammy-Jo

Johnson, Sammy-Jo