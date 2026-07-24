Samantha Lee Bates

The Hundred, Women
Birmingham Phoenix vs Trent Rockets
The Hundred, Women
BIR
64
TRE
68
Trent Rockets vs London Spirit
The Hundred, Women
TRE
142
LON
146
Welsh Fire vs Trent Rockets
The Hundred, Women
WEL
129
TRE
132
Manchester Super Giants vs Trent Rockets
The Hundred, Women
MAN
122
TRE
153
Trent Rockets vs Sunrisers Leeds
The Hundred, Women
TRE
139
SUN
134
Trent Rockets vs Birmingham Phoenix
The Hundred, Women
TRE
124
BIR
122
MI London vs Trent Rockets
The Hundred, Women
MI
TRE
Trent Rockets vs Southern Brave
The Hundred, Women
TRE
SOU