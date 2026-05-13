Anika Learoyd

Anika Learoyd

batsman

Full name:Anika Learoyd
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

New South Wales Breakers Women

Somerset Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches16
Innings1
Overs2.0
Balls-
Maidens0
Runs31
Wickets0
Avg0
SR0
Eco15.5
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches16
Innings10
Not outs2
Runs137
Balls Faced192
Avg17.12
SR71.35
Fours10
Fifties0
Sixies0
Highest34
Hundreds0

Anika Learoyd Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Gardner, Ashleigh

Gardner, Ashleigh

Allen, Jade

Allen, Jade

Campbell, Stella

Campbell, Stella

Johnson, Sammy-Jo

Johnson, Sammy-Jo

Coyte, Sarah

Coyte, Sarah

Wilson, Tahlia

Wilson, Tahlia

Darlington, Hannah

Darlington, Hannah

Perry, Ellyse

Perry, Ellyse

Burns, Erin

Burns, Erin

Darke, Maddy

Darke, Maddy