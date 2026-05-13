Anika Learoyd

One-Day Cup, Women
Somerset vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SOM
222
BLA
224
Durham vs Somerset
One-Day Cup, Women
DUR
292
SOM
172
Somerset vs Hampshire
One-Day Cup, Women
SOM
264
HAM
303
Somerset vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
SOM
161
WAR
160
Essex vs Somerset
One-Day Cup, Women
ESS
SOM
Somerset vs Durham
One-Day Cup, Women
SOM
DUR
Yorkshire vs Somerset
One-Day Cup, Women
YOR
SOM
The Blaze vs Somerset
One-Day Cup, Women
BLA
SOM
Somerset vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
SOM
LAT
Surrey vs Somerset
One-Day Cup, Women
SUR
SOM