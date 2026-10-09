Squads Melbourne Stars vs Sydney Sixers T20 Big Bash League 07.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Boland Scott
bowler
Abbott Sean
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Azam Babar
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Chohan Jafer
all rounder
Curran Tom
all rounder
Davies Joel
batsman
Hatcher Liam
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Edwards Jack
batsman
McKenzie Hamish
bowler
Henriques Moises
all rounder
Rauf Haris
bowler
Murphy Todd
bowler
Rogers Thomas
bowler
Perry Mitch
bowler
Siddle Peter
bowler
Philippe Josh
wicket keeper
Steketee Mark
bowler
Silk Jordan
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Smith Steve
batsman
Swepson Mitch
bowler
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