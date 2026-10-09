Squads Melbourne Stars vs Sydney Sixers T20 Big Bash League 07.01.2027

T20

Melbourne

MST
MST
SYS
SYS

Playing

MST
MST
SYS
SYS
First TeamSecond Team
Azam Babar

batsman

Clarke Joe

wicket keeper

Chohan Jafer

all rounder

Curran Tom

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Henriques Moises

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Stoinis Marcus

all rounder

Bench

MST
MST
SYS
SYS

no information yet

First TeamSecond Team

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