Josh Joshua Ryan Philippe

Josh Joshua Ryan Philippe

wicket keeper

Full name:Josh Joshua Ryan Philippe
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Australia

Multan Sultans

New South Wales Blues

Surrey

Sydney Sixers

Western Australia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches3103840100
Innings00000
Overs00000
Balls-----
Maidens00000
Runs00000
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco00000
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches3103840100
Innings310704098
Not outs004110
Runs65138191814122359
Balls Faced89126325713931755
Avg21.6613.829.0636.226.8
SR73.03109.5258.88101.36134.41
Fours88252159214
Fifties00121017
Sixies25143971
Highest394512913799
Hundreds00320

Josh Joshua Ryan Philippe Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Blast

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Green, Chris

Green, Chris

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Greer, Samuel

Greer, Samuel

McKenzie, Hamish

McKenzie, Hamish

Hatcher, Liam

Hatcher, Liam

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Peirson, Jimmy

Peirson, Jimmy

Critchel, Keaton

Critchel, Keaton

Doddrell, Liam

Doddrell, Liam