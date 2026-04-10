Sean Anthony Abbott

Sean Anthony Abbott

bowler

Full name:Sean Anthony Abbott
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Australia

New South Wales Blues

Quetta Gladiators

Surrey

Sydney Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches17128186143
Innings171214983141
Overs131.333.02371.5651.5449.5
Balls-----
Maidens91493294
Runs737259735534533801
Wickets2013238130183
Avg36.8519.9230.926.5620.77
SR39.4515.2359.7930.0814.74
Eco5.67.843.15.298.44
BB34855
4w011135
5w00721
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches17128186143
Innings1441196283
Not outs1211822
Runs228202606929801
Balls Faced212204575908652
Avg17.531024.1217.213.13
SR107.5410056.96102.31122.85
Fours2512687445
Fifties101520
Sixies71563937
Highest541210254110
Hundreds00101

Sean Anthony Abbott Schedule & Results

County Championship

Pakistan Super League

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

One-Day Cup

ODI Series South Africa vs Australia

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

Kingsmead Cricket Ground, Durban

SA

SA

AUS

AUS

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

The Wanderers Stadium, Johannesburg

SA

SA

AUS

AUS

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

Senwes Park, Potchefstroom

SA

SA

AUS

AUS

Sean Abbott News

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If you want to be the first to know everything about cricketer Sean Abbott, here you will find all the latest news about him: how his current cricket matches went, which tournaments he is scheduled to participate in, and how he is preparing for them.

New South Wales Clinch One-Day Cup Title with 4-wicket Win Over Tasmania

New South Wales Clinch One-Day Cup Title with 4-wicket Win Over Tasmania

New South Wales and Tasmania clashed in an intense final match in the One Day Cup. With the match being affected by rain, the bowlers received a lot of advantage. Still, Kurtis Patterson’s half-century in chase guided NSW to win the title.

Sean Abbott05:42 PM, 05 January, 2026

BBL | Twitter in awe as Sydney Sixers keep calm to trump Brisbane Heat in low scoring thriller

Sean Abbott05:03 PM, 21 November, 2025

Mitchell Starcs Fiery Spell Solves Australias Bowling Crisis in The Ashes

Sean Abbott07:33 PM, 12 November, 2025

Good News for Australia as Star Bowler Declared Fit for First Ashes Test

Sean Abbott02:07 PM, 12 November, 2025

Sheffield Shield | Victoria bring all-star New South Wales crashing to ground with 300-run win

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