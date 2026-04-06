Peter Matthew Siddle

Peter Matthew Siddle

bowler

Full name:Peter Matthew Siddle
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium
Date of Birth (Age):25 November 1984 (age 38 years)
Zodiac Sign:Sagittarius
Height:187 cm
Hometown:Traralgon, Victoria
Jersey Number:64
Batting Style:Right-handed Batsman
Bowling Style:Right-Arm Fast Medium
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Durham

Melbourne Renegades

Melbourne Stars

Multan Sultans

Nottinghamshire

San Francisco Unicorns

Tasmania Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches6720221875119
Innings12619239974117
Overs2317.5150.18.06965.0622.0401.4
Balls------
Maidens6151001769412
Runs6777743581965329343120
Wickets22117374192138
Avg30.6643.719.3326.5231.8922.6
SR62.92531656.3940.5617.46
Eco2.924.947.252.824.717.76
BB932945
4w8002833
5w8002702
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches6720221875119
Innings94612953837
Not outs1531621121
Runs1164311385130085
Balls Faced24683017594351107
Avg14.7310.33016.5211.115.31
SR47.16103.3310050.7185.4779.43
Fours12520408295
Fifties200610
Sixies4002952
Highest511011036211
Hundreds000100

Peter Matthew Siddle Schedule & Results

Pakistan Super League

County Championship

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

One-Day Cup

Peter Siddle News

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All the latest information about cricketer Peter Siddle has been compiled especially for you here: results of past matches, predictions for future matches, participation in tournaments, and how he trains to win.

BBL | Twitter in awe as Sydney Sixers beat Melbourne Stars to continue redemption with third-straight win

BBL | Twitter in awe as Sydney Sixers beat Melbourne Stars to continue redemption with third-straight win

Sydney Sixers beat Melbourne Stars by six wickets in the Big Bash League in Melbourne on Thursday. Ben Dwarshuis shone for the visitors with a four-wicket haul, while Jack Edwards and Joel Davies picked up five wickets between them to help the side to a comfortable win in a low-scoring game.

Peter Siddle06:18 PM, 02 January, 2026

BBL | Twitter in disbelief as Brisbane Heat pull off heist with four-wicket win over Melbourne Stars

Peter Siddle04:54 PM, 24 July, 2025

AUS-C vs WI-C, Review | Chris Lynn carnage steals show as Australia Champions beat West Indies Champions

Peter Siddle11:38 AM, 10 November, 2020

VIDEO | Tim ‘clever’ Paine outwits Nick Larkin with his brilliant presence of mind

Peter Siddle04:50 PM, 22 May, 2020

Winners of the ICC Emerging Player of the Year award - how did their careers pan out?

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