Hilton William Raymond Cartwrigh

Hilton William Raymond Cartwrigh

all rounder

Full name:Hilton William Raymond Cartwrigh
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Hampshire

Melbourne Stars

Southern Brave

Western Australia

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches22796894
Innings20743311
Overs9.00471.1116.116.2
Balls-----
Maidens106110
Runs3101760708200
Wickets0055144
Avg003250.5750
SR0051.449.7824.5
Eco3.4403.736.0912.24
BB00532
4w00200
5w00000
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches22796894
Innings221356186
Not outs0014921
Runs552433813611872
Balls Faced12523822616581531
Avg27.5135.8526.1728.8
SR448.6952.7382.08122.27
Fours70581125146
Fifties002578
Sixies10453064
Highest3711709979
Hundreds00700

Hilton William Raymond Cartwrigh Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

UpcomingHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

KEN

KEN

One-Day Cup

The Hundred

Hilton Cartwright News

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Up to date news about Hilton Cartwright cricket player are collected here: details about the relationship between the players in the team, past results and predictions of how the upcoming cricket matches will go.

DUR vs HAM Preview | Durham to take on Hampshire in second quarter-final of T20 Blast 2025

DUR vs HAM Preview | Durham to take on Hampshire in second quarter-final of T20 Blast 2025

Durham and Hampshire are set to take on each other in the second quarter-final of the ongoing T20 Blast 2025. Both teams will eye a spot in the tournament’s semi-finals with a win in this game, coming off different journeys in their respective last couple of games in the ongoing edition.

Hilton Cartwright12:58 AM, 21 August, 2025

The Hundred | Southern Brave end three-match losing run with narrow win over Welsh Fire

Hilton Cartwright04:56 PM, 13 January, 2024

‌BBL 13 | Twitter erupts after Jordan Cox’s flashiness costs easy run out opportunity against the Stars  

Hilton Cartwright03:05 PM, 11 March, 2022

WATCH | Hilton Cartwright grabs a brilliant catch diving full-length to his left at long-on

Hilton Cartwright06:05 AM, 11 January, 2021

A Green masterclass worth its weight in gold

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