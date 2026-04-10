Sam Harper

Sam Harper

wicket keeper

Full name:Sam Harper
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Melbourne Stars

Quetta Gladiators

Victoria

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches382973
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches382973
Innings602871
Not outs1015
Runs12616711443
Balls Faced27697461083
Avg25.2224.8521.86
SR45.5389.94133.24
Fours13954121
Fifties5510
Sixies71252
Highest1329689
Hundreds200

Sam Harper Schedule & Results

Pakistan Super League

Sam Harper News

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If you want to be the first to know the latest news about cricketer Sam Harper, we have compiled all the latest news about him: his training schedule, which matches he will participate in, and what records he has already set in cricket.

WATCH | Sam Fanning plays greatest leave of all time to stun Victoria with incredulous six

WATCH | Sam Fanning plays greatest leave of all time to stun Victoria with incredulous six

The old adage goes there are only two types of leaves in cricket: good and bad. Well, Sam Fanning just added a third kind to the dictionary in the Australian One-Day Cup on Saturday to cement his place in cricketing folklore for Victoria against Western Australia at the WACA in Perth.

Sam Harper07:17 PM, 10 January, 2026

BBL | Melbourne Stars thrash Melbourne Renegades by eight wickets to go second in points table

Sam Harper03:25 PM, 02 January, 2026

BBL | Twitter disappointed as Hugh Weibgen accidentally touches rope after one-handed screamer

Sam Harper05:22 PM, 20 December, 2024

WATCH, BBL | Boyce jokingly threatens Harper with whack on the back with stump after failed run-out attempt

Sam Harper06:16 PM, 24 January, 2023

WATCH, BBL | Umpires' failure to notice blatant flouting of rules deprives Melbourne of no-ball

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