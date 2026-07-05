Oliver Davies
batsman
|Full name:
|Oliver Davies
|Nationality:
|Australia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|13
|30
|Innings
|2
|2
|1
|Overs
|4.0
|3.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|11
|15
|8
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|2.75
|5
|8
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|13
|30
|Innings
|4
|13
|26
|Not outs
|0
|2
|3
|Runs
|84
|382
|491
|Balls Faced
|98
|428
|356
|Avg
|21
|34.72
|21.34
|SR
|85.71
|89.25
|137.92
|Fours
|9
|39
|29
|Fifties
|0
|1
|3
|Sixies
|0
|7
|28
|Highest
|31
|57
|65
|Hundreds
|0
|0
|0