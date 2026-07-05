Oliver Davies

Oliver Davies

batsman

Full name:Oliver Davies
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

New South Wales Blues

Sydney Thunder

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches21330
Innings221
Overs4.03.01.0
Balls---
Maidens100
Runs11158
Wickets000
Avg000
SR000
Eco2.7558
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches21330
Innings41326
Not outs023
Runs84382491
Balls Faced98428356
Avg2134.7221.34
SR85.7189.25137.92
Fours93929
Fifties013
Sixies0728
Highest315765
Hundreds000

Another Players

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