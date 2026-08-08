Squads Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Empress T20 Caribbean Premier League, Women 06.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Campbelle Shemaine Altia
wicket keeper
Cooper Britney
batsman
Fraser Cherry Ann
all rounder
Grimmond Realeanna
all rounder
Harris Laura
batsman
Hunter Amy
wicket keeper
Ismail Shabnim
bowler
Latchman Nyia
bowler
Millington Plaffianna
all rounder
Munisar Ashmini
bowler
Nation Chedean
batsman
Penfold Molly
bowler
Penna Madeline
all rounder
Ramharack Karishma
bowler
Schultz Kaysia
bowler
Taylor Stafanie
all rounder
van Niekerk Dane
all rounder
Winfield Lauren
wicket keeper
Match has not started yet