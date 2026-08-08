Squads Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Empress T20 Caribbean Premier League, Women 06.09.2026

T20

GUY
GUY
JAM
JAM

Playing

GUY
GUY
JAM
JAM
First TeamSecond Team
Hunter Amy

wicket keeper

Penna Madeline

all rounder

Taylor Stafanie

all rounder

van Niekerk Dane

all rounder

Winfield Lauren

wicket keeper

Bench

GUY
GUY
JAM
JAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet