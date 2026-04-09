Pakistan Super League
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
KKI
87
PZA
246
Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
QGL
182
RAW
121
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
KKI
188
HYD
189
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
156
QGL
154
Karachi Kings vs Islamabad United
Pakistan Super League
KKI
150
ISL
153
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
134
QGL
138
Multan Sultans vs Karachi Kings
Pakistan Super League
MUS
KKI
Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
QGL
HYD
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
255
QGL
137
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
197
QGL
188
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
KKI
HYD
Lahore Qalandars vs Karachi Kings
Pakistan Super League
LQA
199
KKI
203
Quetta Gladiators vs Karachi Kings
Pakistan Super League
QGL
195
KKI
199