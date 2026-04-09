Benjamin Reginald McDermott

Benjamin Reginald McDermott

wicket keeper

Full name:Benjamin Reginald McDermott
Nationality:Australia
Date of Birth (Age):December 12, 1994 (28 years)
Zodiac Sign:Virgo
Height:183 cm
Hometown:Caboolture, Queensland, Australia
Jersey Number:47
Batting Style:Right-Handed Bat
Social Media:Instagram

Teams

2026 Teams

Guyana Amazon Warriors

Hobart Hurricanes

Karachi Kings

Lancashire

Queensland Bulls

Quetta Gladiators

Tasmania Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches5235343147
Innings00500
Overs0017.000
Balls-----
Maidens00400
Runs007500
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco004.4100
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches5235343147
Innings5219442140
Not outs0410220
Runs223269264117503657
Balls Faced278285625221562690
Avg44.615.8231.4443.7530.47
SR80.2194.3842.2481.16135.94
Fours1916288161271
Fifties11181223
Sixies583243177
Highest10453107133127
Hundreds10253

Benjamin Reginald McDermott Schedule & Results

Pakistan Super League

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130