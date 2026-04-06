Mohammad Nawaz

Mohammad Nawaz

all rounder

Full name:Mohammad Nawaz
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Durbar Rajshahi

Islamabad United

Multan Sultans

Pakistan

Peshawar Region

St. Kitts and Nevis Patriots

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches6325756105229
Innings12325485101214
Overs159.5257.4171.4983.5811.1670.1
Balls------
Maidens2341160223
Runs49612841258308141045080
Wickets164047104122181
Avg3132.126.7629.6233.6328.06
SR59.9338.6521.9156.7539.8922.21
Eco3.14.987.323.135.057.58
BB6431145
4w030452
5w100401
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches6325756105229
Innings1024359188169
Not outs161161349
Runs144325427306321732560
Balls Faced346361327552424212084
Avg1618.0517.7936.0328.9721.33
SR41.6190.02130.5855.4489.75122.84
Fours152236401195196
Fifties01015146
Sixies08191234105
Highest45534517018759
Hundreds000610

Mohammad Nawaz Schedule & Results

Pakistan Super League

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

Mohammad Nawaz News

View all

For those who want to know everything about Mohammad Nawaz, we have tried and collected all the latest news on Mohammad Nawaz: what injuries the player had, how he is training, what records he plans to set in cricket.

PCB to Probe as Pakistan Player Tests Positive for Drugs

PCB to Probe as Pakistan Player Tests Positive for Drugs

Pakistan Cricket Board is yet again busy investigating one of their key players. And this time, it is Mohammad Nawaz who is being investigated by the board for a drug offence. In the routine tests which every player goes through, Nawaz was unable to pass the drug test, putting him under scanner.

Mohammad Nawaz02:56 PM, 10 February, 2026

Pakistan vs United States of America | T20 World Cup Match Preview

Mohammad Nawaz11:42 AM, 28 November, 2025

Pakistan T20I Tri Series | Sri Lanka qualify for final with thrilling six-run win over Pakistan

Mohammad Nawaz10:08 PM, 18 November, 2025

Pakistan T20I Tri Series | Twitter reacts as Pakistan survives scare before beating Zimbabwe in thrilling game

Mohammad Nawaz10:52 PM, 06 November, 2025

South Africa tour of Pakistan | Twitter impressed as South Africa level series with clinical win in second ODI

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Tariq, Usman

Tariq, Usman

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Mahmood, Athar

Mahmood, Athar

Akram, Faisal

Akram, Faisal

Goolie, Jyd Uri

Goolie, Jyd Uri

Bhatti, Kashif

Bhatti, Kashif

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib