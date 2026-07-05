Sadheera Rashan Samarawickreme

Sadheera Rashan Samarawickreme

wicket keeper

Full name:Sadheera Rashan Samarawickreme
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Colombo Kaps

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches82398012590
Innings000300
Overs0008.000
Balls------
Maidens000100
Runs0003500
Wickets000200
Avg00017.500
SR0002400
Eco0004.3700
BB000200
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches82398012590
Innings1320913511787
Not outs11051112
Runs281615111461638862263
Balls Faced374681118646844331877
Avg23.4132.3612.3335.536.6630.17
SR75.1390.394.0671.3687.66120.56
Fours366410575399222
Fifties050212813
Sixies120262034
Highest1049332185130100
Hundreds1001161

Sadheera Rashan Samarawickreme Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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