T20 Lanka Premier League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jul 17, 2026

02:00 PM

Galle Gallants vs Jaffna Kings

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 18, 2026

09:30 AM

Dambulla Sixers vs Kandy Royals

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 18, 2026

02:00 PM

Colombo Kaps vs Galle Gallants

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 19, 2026

09:30 AM

Dambulla Sixers vs Jaffna Kings

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 19, 2026

02:00 PM

Colombo Kaps vs Kandy Royals

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 21, 2026

02:00 PM

Dambulla Sixers vs Kandy Royals

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 22, 2026

09:30 AM

Colombo Kaps vs Jaffna Kings

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 22, 2026

02:00 PM

Dambulla Sixers vs Galle Gallants

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 23, 2026

09:30 AM

Colombo Kaps vs Kandy Royals

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 23, 2026

02:00 PM

Galle Gallants vs Jaffna Kings

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 25, 2026

09:30 AM

Galle Gallants vs Kandy Royals

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 25, 2026

02:00 PM

Dambulla Sixers vs Colombo Kaps

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 26, 2026

09:30 AM

Jaffna Kings vs Kandy Royals

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 26, 2026

02:00 PM

Dambulla Sixers vs Galle Gallants

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 28, 2026

02:00 PM

Colombo Kaps vs Jaffna Kings

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 29, 2026

09:30 AM

Kandy Royals vs Galle Gallants

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 29, 2026

02:00 PM

Colombo Kaps vs Dambulla Sixers

T20 Lanka Premier League

No info

Jul 30, 2026

02:00 PM

Kandy Royals vs Jaffna Kings

T20 Lanka Premier League

No info

Aug 01, 2026

02:00 PM

Colombo Kaps vs Galle Gallants

T20 Lanka Premier League

No info

Aug 02, 2026

02:00 PM

Dambulla Sixers vs Jaffna Kings

T20 Lanka Premier League

No info

Aug 05, 2026

09:30 AM

1st Place vs 2nd Place

T20 Lanka Premier League

No info

Aug 05, 2026

02:00 PM

3rd Place vs 4th Place

T20 Lanka Premier League

No info