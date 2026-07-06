T20 Lanka Premier League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jul 17, 2026
02:00 PM
Galle Gallants vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 18, 2026
09:30 AM
Dambulla Sixers vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 18, 2026
02:00 PM
Colombo Kaps vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 19, 2026
09:30 AM
Dambulla Sixers vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 19, 2026
02:00 PM
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 21, 2026
02:00 PM
Dambulla Sixers vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 22, 2026
09:30 AM
Colombo Kaps vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 22, 2026
02:00 PM
Dambulla Sixers vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 23, 2026
09:30 AM
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 23, 2026
02:00 PM
Galle Gallants vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 25, 2026
09:30 AM
Galle Gallants vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 25, 2026
02:00 PM
Dambulla Sixers vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 26, 2026
09:30 AM
Jaffna Kings vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 26, 2026
02:00 PM
Dambulla Sixers vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 28, 2026
02:00 PM
Colombo Kaps vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 29, 2026
09:30 AM
Kandy Royals vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 29, 2026
02:00 PM
Colombo Kaps vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
No info
Jul 30, 2026
02:00 PM
Kandy Royals vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
No info
Aug 01, 2026
02:00 PM
Colombo Kaps vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
No info
Aug 02, 2026
02:00 PM
Dambulla Sixers vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
No info
Aug 05, 2026
09:30 AM
1st Place vs 2nd Place
T20 Lanka Premier League
No info
Aug 05, 2026
02:00 PM
3rd Place vs 4th Place
T20 Lanka Premier League
No info